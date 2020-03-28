Boksta üçüncü vaka - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Boks Boksta üçüncü vaka

Boksta üçüncü vaka

Boksta üçüncü vaka

’ya olimpiyat kotası almak için giden boks kafilesinde üçüncü hasta ortaya çıktı. Taburcu olan ile ’in ardından testi pozitif çıkan de tedavi altına alındı.

'nin başkenti 'da, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için kota mücadelesi veriliyordu. Ancak turnuvanın ve elemelerin iptali üzerine Türk boks kafilesi 17 Mart'ta yurda dönmüştü. Kafilede Türkiye Boks Milli Takımı Baş Antrenörü ile 75 Kg'da mücadele eden , 7 gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Seyfullah Dumlupınar 'ta, Serhat Güler'in ise 'da yaptırdıkları tedaviler olumlu sonuç verdi ve taburcu edildi

BAKANIMIZ YAKINDAN İLGİLENİYOR

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 69 kilo sporcusu 'nin koronavirüse yakalandığını söyledi. Memleketi 'ta bir hastanede kontrol altında tutulan Ekinci'nin hakkında konuşan Gözgeç, "Seyfullah Dumlupınar ve Serhat Güler'in iyileşmesine sevindik. Şimdi Nejat'ın durumu ile ilgileniyoruz. Bir an önce bu sporcumuzun da koronavirüsü yeneceğini umuyoruz. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da her gün yakından ilgilenip bilgi alıyor, kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

  1. 28.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boksta üçüncü vaka haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN