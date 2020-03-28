Boksta üçüncü vaka

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için kota mücadelesi veriliyordu. Ancak turnuvanın ve elemelerin iptali üzerine Türk boks kafilesi 17 Mart'ta yurda dönmüştü. Kafilede Türkiye Boks Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile 75 Kg'da mücadele eden Serhat Güler, 7 gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Seyfullah Dumlupınar Bayburt'ta, Serhat Güler'in ise İstanbul'da yaptırdıkları tedaviler olumlu sonuç verdi ve taburcu edildi

BAKANIMIZ YAKINDAN İLGİLENİYOR

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 69 kilo sporcusu Nejat Ekinci'nin koronavirüse yakalandığını söyledi. Memleketi Kars'ta bir hastanede kontrol altında tutulan Ekinci'nin hakkında konuşan Gözgeç, "Seyfullah Dumlupınar ve Serhat Güler'in iyileşmesine sevindik. Şimdi Nejat'ın durumu ile ilgileniyoruz. Bir an önce bu sporcumuzun da koronavirüsü yeneceğini umuyoruz. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da her gün yakından ilgilenip bilgi alıyor, kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.