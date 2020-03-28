Boksta üçüncü vaka
Londra’ya olimpiyat kotası almak için giden boks kafilesinde üçüncü hasta ortaya çıktı. Taburcu olan Seyfullah Dumlupınar ile Serhat Güler’in ardından testi pozitif çıkan Nejat Ekinci de tedavi altına alındı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için kota mücadelesi veriliyordu. Ancak turnuvanın ve elemelerin iptali üzerine Türk boks kafilesi 17 Mart'ta yurda dönmüştü. Kafilede Türkiye Boks Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile 75 Kg'da mücadele eden Serhat Güler, 7 gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Seyfullah Dumlupınar Bayburt'ta, Serhat Güler'in ise İstanbul'da yaptırdıkları tedaviler olumlu sonuç verdi ve taburcu edildi
BAKANIMIZ YAKINDAN İLGİLENİYOR
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 69 kilo sporcusu Nejat Ekinci'nin koronavirüse yakalandığını söyledi. Memleketi Kars'ta bir hastanede kontrol altında tutulan Ekinci'nin hakkında konuşan Gözgeç, "Seyfullah Dumlupınar ve Serhat Güler'in iyileşmesine sevindik. Şimdi Nejat'ın durumu ile ilgileniyoruz. Bir an önce bu sporcumuzun da koronavirüsü yeneceğini umuyoruz. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da her gün yakından ilgilenip bilgi alıyor, kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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