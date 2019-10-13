Başkan Erdoğan Elif Güneri'yi tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Elif Güneri'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Erdoğan, Güneri'yi telefonla arayarak, "Elif, Tebrik ediyorum" dedi.
Güneri'ye nereli olduğunu soran Erdoğan, şampiyonaya kaç kiloda katıldığını sordu. Güneri'ye kaç kardeş olduğunu, anne ve babasını soran Erdoğan, kendisi gibi gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu'nu sorarak, "Buse neden ağlıyordu, ikinci olduğu için mi?" diye sordu.
Güneri de, "Evet, hayalimiz hep şampiyonluktu. İkinci olunca insan ister istemez düşüyor, kötü oluyor. Ama daha çok çalışacağız, daha çok isteyeceğiz. Bunda sonra inşallah şampiyon oluruz. Çünkü, Buse Naz Çakıroğlu da bende bir ay önce Madrid'de yapılan Avrupa Sampiyonası'nda şampiyon olmuştuk. Buraya da iki numaralı seri başı olarak gelmiştik. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydik ama nasip olmadı" diye konuştu.
- 14.10.2019
- Güncelleme: 14.10.2019 01:27
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