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13 Ekim 2019, Pazar
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Başkan Erdoğan 'yi tebrik etti

Başkan Erdoğan Elif Güneri'yi tebrik etti

Başkan , ’nda gümüş madalya kazanan 'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan , Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen 'nda 81 kiloda Rus Zenfira Magomedalieva'ya yenilerek gümüş madalya kazanan Karabüklü milli boksör 'yi tebrik etti.

Erdoğan, Güneri'yi telefonla arayarak, "Elif, Tebrik ediyorum" dedi.

Güneri'ye nereli olduğunu soran Erdoğan, şampiyonaya kaç kiloda katıldığını sordu. Güneri'ye kaç kardeş olduğunu, anne ve babasını soran Erdoğan, kendisi gibi gümüş madalya alan 'nu sorarak, "Buse neden ağlıyordu, ikinci olduğu için mi?" diye sordu.

Güneri de, "Evet, hayalimiz hep şampiyonluktu. İkinci olunca insan ister istemez düşüyor, kötü oluyor. Ama daha çok çalışacağız, daha çok isteyeceğiz. Bunda sonra inşallah şampiyon oluruz. Çünkü, Buse Naz Çakıroğlu da bende bir ay önce Madrid'de yapılan Avrupa Sampiyonası'nda şampiyon olmuştuk. Buraya da iki numaralı seri başı olarak gelmiştik. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydik ama nasip olmadı" diye konuştu.
  1. 14.10.2019
  2. Güncelleme: 14.10.2019 01:27
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