Tyson Fury, haziran ayında dönüyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Tyson Fury, haziran ayında dönüyor

    Tyson Fury, haziran ayında dönüyor

    Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, haziran ayında ringlere geri dönüyor.

    Fury'nin sözleşme imzaladığı menajer Frank Warren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki boksörün üç yıl aradan sonra ilk kez 9 Haziran'da 'nin Manchester kentinde ringe çıkacağını duyurdu. Fury'nin kiminle karşılaşacağı henüz netleşmedi.

    2015 yılının kasım ayında Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu yenerek Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını kazanan Fury, iki yıl önce doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza almıştı.

    İngiliz boksör, ceza kararının ardından, Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı.

    Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı'nın bu yıl ocak ayındaki açıklamasında, görüşmenin ardından sporcuyla anlaşmaya varıldığı ve askıya alınan lisansının İngiliz boksöre geri verileceği belirtilmişti.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:16
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