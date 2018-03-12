Milli boksör Esra'nın hedefi 2020 Olimpiyatları

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Esra, kendini korumak için başladığı boksta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Bugüne kadar iki dünya ikinciliği, gençlik olimpiyatları üçüncülük, Avrupa şampiyonalarında üçüncülük ve 6 da Türkiye şampiyonluğu elde eden Esra, kariyerine uluslararası alanda yeni şampiyonluklar eklemek istiyor.

Esra Yıldız, yaptığı açıklamada, boksa 2010 yılında 13 yaşındayken başladığını söyledi. Boksa başlayarak kendisini daha güçlü hissettiğini dile getiren Esra, "Kendimi korumak için boksa başladım. Çünkü ben çok zayıf bir kızdım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra boksun kendisine uygun spor olduğuna karar verdiğine dikkati çeken Esra, zamanla tekniğini geliştirdiğini anlattı.

Bir süre sonra katıldığı turnuvalarda da başarılar kazanmaya başladığını belirten Esra, şunları söyledi:

"Yıldızlarda 6 Türkiye şampiyonluğum, Avrupa üçüncülüğüm var. Gençlerde de dünya ikincisi olmuştum. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası'nda birinciliğim var. Aynı zamanda yıldızlarda dünya ikincisi, Gençlik Olimpiyatları'nda üçüncü oldum. 2016'da büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük kazandım. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidip ülkemize altın madalya kazandırmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Çok çalışıyorum."

Esra Yıldız, boksa başladığı dönemde pek çok kişinin kendisine karşı çıktığına dikkati çekerek, "Herkes bana boksa gitmemeni söyledi. Bense yılmadım, azimle devam ettim. Başarılar elde ettikçe herkes tarafından takdir gördüm. İlk başladığım yıllarda kulübümüzde erkek sporcular çoğunluktaydı. Şimdi daha çok kadın sporcu var." değerlendirmesinde bulundu.