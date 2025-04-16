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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bodrum FK Jose Morais'ten Galatasaray sözleri

Jose Morais'ten Galatasaray sözleri

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Bodrum FK'da Teknik Direktör Jose Morais, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 13:16
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Jose Morais'ten Galatasaray sözleri

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK, 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde sürdüren yeşil-beyazlılar, çalışmalarına Bodrum Stadyumu'nda yoğun tempoda devam etti. Ligde çıkış yakalamak isteyen Bodrum FK'da, Morais'in özellikle taktik çalışmalara ağırlık verdiği gözlendi. Galatasaray karşısında kontrollü bir oyun planı hedefleyen Morais, öğrencilerinden sahada maksimum mücadele bekliyor. Antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Bodrum FK, İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek hem moral kazanmayı hem de ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

"GALATASARAY'A KARŞI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAMIZ LAZIM"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdüklerini belirterek, "Zor bir mücadele olacak, Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri ki son yıllarda da zaten kazandığı şampiyonluklar ve aldığı kupalarla ligi domine etmiş takımlardan biri. Benim oyuncularım için de bu maçları oynamak önemli bir deneyim. Galatasaray son dönemde çok formda bir takım, kaliteli oyuncuları var. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım çünkü çok güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Puan tablosuna bakarak değişimi sağlayamıyoruz. Biz her zaman olduğu gibi maç maç bakıp sonrasında puan tablosunda neler olacak hep birlikte göreceğiz" dedi.

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