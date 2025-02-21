Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Bodrum'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİPAY BODRUM FK-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Ahmet, Okita, Puşcaş, Seferi

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Selimcan, Calvo, Cengiz, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Fernandes, Görkem, Bamgboye, Strandberg

SİPAY BODRUM FK-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.