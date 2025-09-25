CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bisiklet Emin Müftüoğlu UCI Yönetim Kurulu’na seçildi

Emin Müftüoğlu UCI Yönetim Kurulu’na seçildi

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Kongresi’nde, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Avrupa kıtasından UCI Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek Türkiye adına tarihi bir başarıya imza attı.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 22:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emin Müftüoğlu UCI Yönetim Kurulu’na seçildi

Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) 194. Kongresi ilk kez Afrika kıtasında Ruanda'nın başkenti Kigali'de 136 ülke federasyonunun rekor katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame yaptı. Yaklaşık 10 saat süren Kongre'nin sonunda yapılan seçimde Emin Müftüoğlu, Avrupa'dan aday olan 9 isim arasından 37 oy ile yönetim kuruluna seçildi. Müftüoğlu, ikinci kez UCI Yönetim Kurulu'nda yer alarak bisikletin küresel yönetiminde söz sahibi olacak.

2013-2016 yılları arasında UCI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Dağ Bisikleti Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Müftüoğlu, halen Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı'nı sürdürüyor.

Kigali'de yapılan Genel Kurul'da Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na Türkiye delegasyonu olarak Asbaşkan Metin Cengiz, Denetleme Kurulu Üyesi Hayri Cavuşoglu, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Federasyon Projeler Koordinatörü Dr. Pınar Arpınar Avşar destek verdi.

Emin Müftüoğlu: "Türk bisikletini uluslararası arenada yükselteceğiz"

Seçim sonrası değerlendirmesinde Emin Müftüoğlu şunları söyledi: "Bugün, yalnızca kendi adıma değil, Türkiye ve Türk bisikleti adına gurur duyduğum bir gün. Türkiye'de bisiklet sporunu yaygınlaştırmak için yürüttüğümüz çalışmalar artık uluslararası platformda karşılık buluyor. UCI Yönetim Kurulu'nda ikinci kez yer almak, ülkemizin global bisiklet vizyonunu daha da güçlendirmemize imkân tanıyacak. Bu görev, genç sporcularımıza örnek olacak ve onların uluslararası arenada kendilerini geliştirmeleri için yeni fırsatlar oluşturacak. Avrupa'dan seçilen diğer temsilcilerle birlikte, sporumuzun geleceğini şekillendirecek stratejik kararlar alacağız. Türkiye'nin bisiklet altyapısını, spor turizmini ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz."

2025 UCI Kongresi seçim sonuçları şöyle:

Asya Bisiklet Konfederasyonu (ACC)

Saif Subaa Al Rushaidi (OMA)

Afrika Bisiklet Konfederasyonu (CAC)

Khireddine Barbari (ALG)

Pan-Amerika Bisiklet Konfederasyonu (COPACI)

Pierre Laflamme (CAN)

Okyanusya Bisiklet Konfederasyonu (OCC)

Anne Gripper (AUS)

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC)

Michel Callot (FRA)

Rocco Cattaneo (SUI)

Henrik Jess Jensen (DEN)

Agata Lang-Lelangue (POL)

Emin Müftüoğlu (TUR)

Katerina Nash (CZE)

Tom Van Damme (BEL)

G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı!
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı!
DİĞER
Süper Lig'de sözleşmesi bitecek futbolcular belli oldu! İşte en pahalı 13 isim...
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar duyurdu
TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendik Sakarya'yı farklı geçti! Pendik Sakarya'yı farklı geçti! 22:19
Lille kazandı Giroud tarihe geçti! Lille kazandı Giroud tarihe geçti! 22:15
G.Saray yeni sezon formalarını tanıttı G.Saray yeni sezon formalarını tanıttı 22:12
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! 21:47
Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! 21:36
Beşiktaş Kocaeli mesaisine başladı Beşiktaş Kocaeli mesaisine başladı 21:32
Daha Eski
Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu 21:12
Özbek: Alanyaspor ve Liverpool maçlarını... Özbek: Alanyaspor ve Liverpool maçlarını... 21:10
Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı 20:50
Daikin Türkiye, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile bu yıl da yeni sezona hazır Daikin Türkiye, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile bu yıl da yeni sezona hazır 20:43
F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı 19:49
Millilerimizden 1 galibiyet 1 mağlubiyet! Millilerimizden 1 galibiyet 1 mağlubiyet! 19:25