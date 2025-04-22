Pazar start veriliyor

Bisiklet dünyasının merakla beklediği 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı. 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek yarış, Antalya'dan İzmir'e uzanan 8 etap boyunca bisiklet tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Tur 8 günde 8 etapta toplam 1.153 kilometre boyunca 4 il, 33 ilçe ile 75 köy ve mahalleden geçecek. Dev organizasyon boyunca 16 tarihi ve coğrafi değerin eşliğinde yarışacak sporcular, 17 sprint, 17 tırmanış ve 8 Türkiye Güzellikleri prim kapısında puan almak için kıyasıya mücadele verecek.