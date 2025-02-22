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Tour of Türkiye'de rota belli
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 2025 yılında 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Tur, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek. Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan turun toplam 1.153 kilometrelik parkuru, 8 günde toplam 15.898 metre tırmanış içerecek. Marmaris - Akyaka etabının sona ereceği 'Kıran' tırmanışı ve 'Aydın' ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak. Marmaris-Akyaka etabı 'Kraliçe Etap' olacak.
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