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4. etap da Philipsen’in

TUR 2023'ün dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabını Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen kazandı. 24 takımdan, 150 bisikletçinin katıldığı yarışta 25 yaşındaki bisikletçi, 3.50.17'lik dereceyle birinci oldu. Philipsen, bu yılki 18. etap zaferini kazanarak dünyada zirveye yerleşti.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
4. etap da Philipsen’in
TUR 2023'ün dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabını Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen kazandı. 24 takımdan, 150 bisikletçinin katıldığı yarışta 25 yaşındaki bisikletçi, 3.50.17'lik dereceyle birinci oldu. Philipsen, bu yılki 18. etap zaferini kazanarak dünyada zirveye yerleşti.
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