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Haberler TFF 1.Lig Tahta açılacak

Tahta açılacak

Kayserispor, transfer tahtasını açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1 milyon euro’ya transfer yasağı kaldırılacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Tahta açılacak

Trendyol Süper Lig'den düşen Kayserispor, 1. Lig'de misafir kalmak için kolları sıvadı. Transfer tahtası kapalı olan sarı-kırmızılılarda önümüzdeki günlerde yasağın kaldırılacağı öğrenildi. Tahtanın açılması için yaklaşık 1 milyon euro gerektiği ve bu paranın ödenmesi için yoğun bir mesai harcandığı bildirildi. Takımın ise aylık ortalama 1 milyon euro maaş gideri bulunuyor. Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı ve yönetimi şu ana kadarki süreçte geçmiş futbolcu maaşları ve yeni oyunculara peşinat ödemeleri yaptı. Toplamda 12 futbolcu transfer edilirken, sarı-kırmızılıların yüzde 90'ı değişti. Kayseri ekibinde, yeniden yapılanma için sıkı bir çalışma yürütülüyor.

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