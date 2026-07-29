Tahta açılacak

Trendyol Süper Lig'den düşen Kayserispor, 1. Lig'de misafir kalmak için kolları sıvadı. Transfer tahtası kapalı olan sarı-kırmızılılarda önümüzdeki günlerde yasağın kaldırılacağı öğrenildi. Tahtanın açılması için yaklaşık 1 milyon euro gerektiği ve bu paranın ödenmesi için yoğun bir mesai harcandığı bildirildi. Takımın ise aylık ortalama 1 milyon euro maaş gideri bulunuyor. Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı ve yönetimi şu ana kadarki süreçte geçmiş futbolcu maaşları ve yeni oyunculara peşinat ödemeleri yaptı. Toplamda 12 futbolcu transfer edilirken, sarı-kırmızılıların yüzde 90'ı değişti. Kayseri ekibinde, yeniden yapılanma için sıkı bir çalışma yürütülüyor.