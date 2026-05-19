Bursa'ya dev kanat

Bursaspor, transferde yabancı kanat forvet arayışını hızlandırdı ve rotayı Hırvatistan'a çevirdi. Başkan Enes Çelik yönetimi, Hırvatistan Ligi üçüncüsü NK Varazdin'de forma giyen Afrikalı kanat oyuncusu Iuri Tavares'i radarına aldı. Timsah, 25 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle temaslarını yoğunlaştırdı.

2001 doğumlu Yeşil Burun Adaları pasaportlu futbolcu, bu sezon lig, kupa ve UEFA Konferans Ligi dahil toplam 35 maçta görev aldı, 6 gol atıp, 2 de asist yaptı. 1.91 boyundaki sağ ayaklı sol kanat oyuncusu, Portekiz'in başkenti Lizbon'da doğarken, Benfica altyapısında yetişti.