Bakkal dönemi bitti

Trendyol 1. Ligde Süper Lige çıkma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.
Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
Trendyol 1. Ligde Süper Lige çıkma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı. 16 Şubat'ta Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Bakkal 11 maça çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı döneminde Amed, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu arada Bakkal'ın yerine ise takımın başına Sertaç Küçükbayrak getirildi.