Bakkal’dan çağrı

Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Bandırma maçında yaşananlardan sonra camiaya çağrıda bulundu. Bakkal, "Samimiyetimle söylüyorum. Hatam varsa özür diliyorum. Burayı çok seviyorum. Buranın şampiyon olmasını herkesten çok ben istiyorum. Bu kadar mı zor bize destek vermek. Eğer Amed şampiyon olacaksa ben şimdi gideyim" dedi.