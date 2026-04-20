Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig

Süper Erzurum

1. Lig’de bitime 2 hafta kala 3. sıradaki Amed’e 7 puan fark atan Erzurumspor FK, Bodrum’da şampiyonluğunu ilan etti. Trendyol Süper Lig biletini alan ilk takım olmayı başardı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
Süper Erzurum

TFF 1. Lig'de son yılların en dikkat çeken performansını sergileyen Erzurumspor, şampiyonluğa uzandı. Son 19 haftada 17 galibiyet elde eden Dadaşlar, 79 puanla bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Mavi-beyazlılar, Bodrum FK deplasmanında 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 55'te Ali ile skoru eşitledi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Bandırma'da Amed 2-0 yenilince Erzurum şampiyonluğunu ilan etti. Esenler Erok, 73 puanla 2. sıraya yükselirken, Bandırma'ya yenilip 3. sıraya gerileyen Amed'le puan farkı 7'ye çıktı, Dadaşlar mutlu sona ulaştı. 5 yıl sonra Süper Lig biletini yeniden alan mavi-beyazlılar, maç bitimi büyük sevinç yaşadı. Futbolcular Süper Lig coşkusunu tribünlerle birlikte doyasıya yaşadı.

COŞKUYLA KUTLANDI

Erzurumspor taraftarları, sezon boyunca hem iç sahada hem de deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayarak büyük bir sadakat gösterdi. Mavi-beyazlılar, dün Bodrum deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı ve tam destek verdi.

ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Erzurumspor'u kutladı. X hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor'u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm Dadaşları yürekten tebrik ediyorum. Erzurumspor'a Süper Lig'de şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

