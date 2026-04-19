Erzurum'da süper hazırlık

Trendyol 1. Lig'de bugün tamamlanacak 36. hafta maçlarında Erzurumspor FK, Süper Lig vizesi alan ilk takım olmak için sahaya çıkacak. İlk iki takımın direkt Süper Lig'e yükseleceği ligde son 3 haftaya 3. sıradaki Esenler Erokspor'un 8 puan önünde giren Dadaşlar, bugün saat 16.00'da deplasmanda Bodrum FK karşısında en az 1 puan alması halinde 6 yıl sonra Süper Lig'e adını yazdıracak. Erzurumspor, 2017-2018'de playoff'tan ve 2019-2020'de doğrudan Trendyol Süper Lig vizesi almasına rağmen tekrar 1. Lig'e gerilemişti.

DADAŞLARDA DEV KARNAVAL

Süper Lig için normal sezonun kalan 3 haftasında sadece bir puana ihtiyaç duyan Erzurumspor FK'de taraftarlar, kutlamalar için artık saatleri sayıyor. Mavi-beyazlı taraftarlar, final gibi maç öncesi büyük heyecan yaşıyor. Sezon başından bu yana iç sahada da deplasmanda da takımı yalnız bırakmayan taraftarlar, Süper Lig kutlamaları için hazırlıklarını yaptı. Şehrin, iş yerlerinin ve kahvehanelerin Erzurumspor FK bayraklarıyla donatıldığı kentte taraftarlar, takımın ihtiyaç duyduğu 1 puanı alıp Süper Lig'e yükseleceğine inanıyor.