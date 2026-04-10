Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig Play-off aşkına

Play-off aşkına

Sivasspor, Boluspor deplasmanından 2-1 kazanıp play-off iddasını sürdürdü. Geçen hafta evinde Esenler Erokspor'a yenilen Yiğidolar, Bolu'da Avramovski ve Okoronkwo'yla galip geldi. Deplasmanda 4'te 4 yapıp ilk 7 yolunda umutlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Play-off aşkına

1. Lig'de Boluspor sahasında Sivasspor'a 2-1 yenildi. 3. dakikada Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde Avramovski'nin şutunda top filelere gitti. 1-0. 28. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Okoronkwo, kafayla ağları sarstı: 2-0. 31'de sağ kanattan Lima'nın ortasında ceza sahası içinde Doğan'ın vuruşunda top filelerle buluştu ve ilk yarı 2-1 bitti.

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Sivasspor, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp play-off umutlarını korudu. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 4'te 4 yaparken, yenilmezlik serisini 5 maça taşıdı. Sivas ekibi, 35. haftada İstanbulspor'u ağırlayacak. 2'de sıfır çeken Bolu ise son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Alt taraftan kurtulmak isteyen kırmızı-beyazlılar, bu hafta lider Erzurumspor'a konuk olacak.

