Play-off aşkına

1. Lig'de Boluspor sahasında Sivasspor'a 2-1 yenildi. 3. dakikada Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde Avramovski'nin şutunda top filelere gitti. 1-0. 28. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Okoronkwo, kafayla ağları sarstı: 2-0. 31'de sağ kanattan Lima'nın ortasında ceza sahası içinde Doğan'ın vuruşunda top filelerle buluştu ve ilk yarı 2-1 bitti.
İkinci yarıda skor avantajını koruyan Sivasspor, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp play-off umutlarını korudu. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 4'te 4 yaparken, yenilmezlik serisini 5 maça taşıdı. Sivas ekibi, 35. haftada İstanbulspor'u ağırlayacak. 2'de sıfır çeken Bolu ise son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Alt taraftan kurtulmak isteyen kırmızı-beyazlılar, bu hafta lider Erzurumspor'a konuk olacak.