Vinicius bombası

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta itibarıyla 72 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibine 2 puan fark atan Dadaşlar, camianın şampiyonluk coşkusuna "dünyaca ünlü golcü" hediyesiyle taç takıyor. Yönetim, sözleşmesinin sonuna yaklaşan 31 yaşındaki Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius için tüm şartları zorluyor. 2024'te Galatasaray forması giyen ve şu anda Gremio'da 19 maçta 10 golle kariyerinin en formda dönemini yaşadı.

Sambacı, Erzurumspor'un Süper Lig vizyonunun yeni yüzü olacak. Galatasaray'ın yanı sıra daha önce Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giydi. Fulham, Benfica, PSV, Real SC, Gremio, Tottenham, Rio Ave ve Monaco formaları giyen Tecrübeli yıldız toplamda 285 maça çıktı 111 gol attı, 38 asist yaptı. Transfer yasağı krizini geride bırakan Erzurumspor yönetimi, dev sponsor desteğiyle bu büyük transferi bitirmeye hazırlanıyor.