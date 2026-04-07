Süper Lig'e çıkacağız

Sefer Yılmaz “Güzel bir hava yakaladık. İnşallah sonu Süper Lig olacak” 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de play-off’lar 23 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında oynanacak
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Çorum deplasmanında kazanarak galibiyet serisini 5'e çıkarmak istediklerini söyledi. Yılmaz, "7-8 haftalık bir zamanda kaybettiğimiz maçlar vardı. Onların telafisini çok güzel yapıyoruz. Hem maçları kazanıyoruz hem sakat oyuncularımız yavaş yavaş geri geliyor, cezalılarımız geri döndü. İnşallah ligin sonuna doğru çok güzel bir hava yakaladık, çok güzel bir form grafiğiyle ligin son finişine giriyoruz. Bu bizim için çok güzel bir gösterge. İnşallah sonu Süper Lig olacak, bizim içimizden öyle geçiyor. Onun için de çok güzel bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.