Play-off tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de play-off tarihlerinin belirlendiğini açıkladı. Açıklamada tarafsız şehirlerde oynanacak final müsabakalarının merkezlerin daha sonra ilan edileceği belirtildi. Play-offlar 23 Nisan'da başlayacak. Trendyol 1., 2. ve 3. Lig'de play off tarihleri şu şekilde:

TRENDYOL 1. LIG

1. tur: 7 Mayıs Perşembe 2. tur ilk maç: 11 Mayıs Pazartesi 2. tur rövanş maçı: 15 Mayıs Cuma Final: 22 Mayıs Cuma

TFF 2. LIG

1. tur ilk maçlar: 30 Nisan Perşembe 1. tur rövanş maçları: 4 Mayıs Pazartesi Kırmızı Grup finali: 9 Mayıs Cumartesi Beyaz Grup finali: 10 Mayıs Pazar

TFF 3. LIG

1. Grup ve 2. Grup 1. tur ilk maçlar: 23 Nisan Perşembe 3. Grup ve 4. Grup 1. tur ilk maçlar: 24 Nisan Cuma 1. Grup ve 2. Grup 1. tur rövanş maçları: 27 Nisan Pazartesi 3. Grup ve 4. Grup 1. tur rövanş maçları: 28 Nisan Salı

TFF 3. LIG (2. TUR)

2. tur ilk maçlar: 4 Mayıs Pazartesi 2. tur rövanş maçları: 8 Mayıs Cuma 1-2. Grup finali: 14 Mayıs Perşembe 3-4. Grup finali: 15 Mayıs Cuma