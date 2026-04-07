Mbaye Diagne rekor peşinde

Trendyol 1.Lig'de Amed Sportif Faaliyetler formasıyla gol sayısını 26’ya yükselten Mbaye Diagne, 4 gol daha bulması halinde 2001- 2002’den bu yana 1. Lig’de bir sezonda en fazla gol atan isim olacak
Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Boluspor'u 6-1 yenerek üçüncü sıradaki Esenler Erokspor'la puan farkını koruyan Amed Sporif Faaliyetler'de 2 gol atan Mbaye Diagne gol sayısını 26'ya çıkardı. Diagne, kalan 5 haftada 4 gol daha bulması halinde 2018-2019'da Altay formasıyla 29 golü bulunan Marco Paixao'nun rekorunu kıracak. 1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve TFF tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle devam eden ligde, 2001-2002'den beri en fazla golü atan Marco Paixao'yu 28 golle Yunus Altun (Konyaspor), 27 golle Taner Demirbaş (Malatyaspor) ve 25 golle Okan Yılmaz (Bursaspor) izliyor.