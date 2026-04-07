İlk 3 sıra hata yapmadı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Önceki gün tamamlanan 33. hafta maçlarında ilk 3 sırada giren Erzurumspor, Amed ve Esenler Erokspor haftayı galibiyetle kapatarak Süper Lig için iddialarını sürdürdü. Teknik direktör Uğur Uçar'ın göreve gelmesinin ardından 8. maçında ilk kez yenilen Çorum FK, ilk 2 yarışında geride kaldı. Ligde perşembe günü oynanacak Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının skoru, Erzurumspor FK'yi zirvede yalnız bırakabilir.