26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Son 6 haftaya en yakın rakibinin 2 puan önünde lider giren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, kulüpte 100. maçına çıkan ve 4 gol 2 asist kaydeden 23 yaşındaki genç stoper Yakup Kırtay hakkında açıklamalar yaptı. Dal, "Yakup bizim yüz akımız. İleride ekonomik katkı sağlayabilecek, transferleriyle kulübümüze değer katacak bir isim" diye konuştu.