Serik: 3 Pendik: 4

Serikspor, 73. dakikasına 3-0 yenik girdiği maçta Pendik karşısında 3-3'ü yakaladı. 90+3'te Thuram, geri dönüşe izin vermedi. Play-off'u hedefleyen, 3 maçtır namağlup olan Pendik, deplasmanda 3'te 3 yaptı. Düşme hattındaki Serik, ise 5'te sıfır çekti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Serikspor, 73. dakikasına 3-0 yenik girdiği maçta Pendik karşısında 3-3'ü yakaladı. 90+3'te Thuram, geri dönüşe izin vermedi. Play-off'u hedefleyen, 3 maçtır namağlup olan Pendik, deplasmanda 3'te 3 yaptı. Düşme hattındaki Serik, ise 5'te sıfır çekti.