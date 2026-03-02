Sivas fırtınası

Trendyol 1. Lig 28. hafta maçında Serik Spor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren tek golü; 48. dakikada Rey Manaj kaydetti. Bu sonucun ardından Yiğidolar, puanını 38'e yükseltti. Serik Spor ise 29 puanla küme düşme hattında yer aldı. Gelecek hafta Serik Spor, Amedspor'a konuk olacak. Sivasspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

YİĞİDO SERİYE BAĞLADI

İsmet Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, play-off potasındaki yerini güçlendirmek için önemli bir ivme yakaladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda Serik Belediyespor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Yiğidolar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla üst sıralara doğru tırmanmaya başlayan Sivasspor, playoff biletini garantileme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

PENDİKSPOR FARKLI KAZANDI

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Pendikspor, 5-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada Hamza Akman, 40. dakikada Berkay Sülüngöz, 44. dakikada Mallik Wilks, 67. dakikada Jonson Clarke Harris ve 87. dakikada Furkan Doğan kaydetti.

Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 48'e yükseltti. Adana Demirspor - 45 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Pendikspor, Vanspor'u ağırlayacak.

BANDIRMA DOLU DİZGİN

TFF 1. Ligin 28. haftasında Ümraniyespor ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumunda oynanan müsabakayı Bandırmaspor 2-1 kazandı. Bandırmaspor'u galibiyete taşıyan golleri 41. dakikada Joao Amaral ile 85. dakikada Emirhan Acar kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 11. dakikada Ali Turap Bülbül'den geldi. Bu sonuçla birlikte play-off takibini sürdüren Bandırmaspor 42 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.

Ümraniyespor gelecek hafta Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak, Bandırmaspor ise kendi sahasında İstanbulspor'a konuk olacak.

SAKARYA SARIYER BERABERE KALDI

Sakaryaspor, dün sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. Ligde son olarak Aralık ayında kazanan Sakaryaspor, bu beraberlikle 25 puana yükseldi. Sarıyer, puanını 35 yaptı. Sakaryaspor haftaya evinde Adana Demir'i, Sarıyer ise Ümraniye'yi ağırlayacak.