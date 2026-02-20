1. Lig'de sonuncu sırada yer alan Adana Demirspor’la 1-1 berabere kalan Sivasspor’da yeni teknik direktör İsmet Taşdemir, takımını eleştirdi. Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadıklarını belirten Taşdemir, “Bizim için kötü bir durum ve kötü bir oyun. İnşallah en kısa sürede bu yaptığımız hataların telafisini taraftarlarımıza gösteririz” dedi.
