Iğdır çok rahat

Trendyol 1. Lig'de 26. haftada Iğdır FK deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yendi. Play-off hattını hedefleyen Iğdır temsilcisi puanını 41'e yükseltti. Ev sahibi Hatayspor ise bu yenilgiyle beraber 7 puanla 19. sırada kaldı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 3'te Bacuna ve 13'te Bruno ile golleri bularak ilk 15 dakikada 2-0 yaptı.

PENALTIYI KAÇIRDI

Öte yandan Bruno, 41. dakikada bir penaltı atışından da faydalanamadı. Iğdır FK bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü maçını kaybetmedi. Hatayspor ise bu sezon 26. haftada da galibiyetle tanışamadı. Iğdır FK, gelecek hafta kendi sahasında Esenler Erok'la karşılaşacak. Hatayspor ise deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak.