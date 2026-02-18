CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Iğdır çok rahat

Iğdır çok rahat

Trendyol 1. Lig'de 26. haftada Iğdır FK deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yendi. Play-off hattını hedefleyen Iğdır temsilcisi puanını 41'e yükseltti. Ev sahibi Hatayspor ise bu yenilgiyle beraber 7 puanla 19. sırada kaldı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 3'te Bacuna ve 13'te Bruno ile golleri bularak ilk 15 dakikada 2-0 yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Iğdır çok rahat

Trendyol 1. Lig'de 26. haftada Iğdır FK deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yendi. Play-off hattını hedefleyen Iğdır temsilcisi puanını 41'e yükseltti. Ev sahibi Hatayspor ise bu yenilgiyle beraber 7 puanla 19. sırada kaldı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 3'te Bacuna ve 13'te Bruno ile golleri bularak ilk 15 dakikada 2-0 yaptı.

PENALTIYI KAÇIRDI

Öte yandan Bruno, 41. dakikada bir penaltı atışından da faydalanamadı. Iğdır FK bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü maçını kaybetmedi. Hatayspor ise bu sezon 26. haftada da galibiyetle tanışamadı. Iğdır FK, gelecek hafta kendi sahasında Esenler Erok'la karşılaşacak. Hatayspor ise deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak.

Dış basından flaş manşet: G.Saray Juve'yi parçaladı!
G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Menderes Utku'nun WhatsApp mesajları ortaya çıktı: "Baştan atsana fıstık gibi kız"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray evinde tarih yazdı!
G.Saray'ın Devler Ligi'nde sıradaki rakibi kim olacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'den muhteşem geri dönüş! PSG'den muhteşem geri dönüş! 01:38
Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! 01:34
Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı 01:34
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:34
G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! 01:34
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 01:34
Daha Eski
G.Saray'ın Devler Ligi'nde sıradaki rakibi kim olacak? G.Saray'ın Devler Ligi'nde sıradaki rakibi kim olacak? 01:32
G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa... G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa... 01:32
G.Saray koridorlarında büyük sevinç! G.Saray koridorlarında büyük sevinç! 01:32
Dış basından flaş manşet: G.Saray Juve'yi parçaladı! Dış basından flaş manşet: G.Saray Juve'yi parçaladı! 01:32
İşte F.Bahçe-N. Forest maçının hakemi! İşte F.Bahçe-N. Forest maçının hakemi! 01:34
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 01:34