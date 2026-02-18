Çorum'un hocası Uçar

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, Pendikspor'dan ayrılan Uğur Uçar ile anlaştı. Çorum FK'nın resmi sitesinden Uğur Uçar'la anlaşma sağlandığı açıklandı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
