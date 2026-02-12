Süper Lig sözü

Trendyol 1. Lig'de kötü bir dönemden geçen ve Mehmet Altıparmak'ın yerine teknik direktörlüğe İsmet Taşdemir'i- getiren Sivasspor'da 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Yiğidolar'a umut dağıttı. Tek amacının, 16 yıl sonra yeniden göreve geldiği kırmızı-beyazlıları Süper Lig'e çıkarmak olduğunu belirten Taşdemir, "Sivasspor'un hedefi her zaman nerede olursa olsun şampiyonluktur. 21 yıl kaldığı Süper Lig'e tekrar geri dönmektir. Herkesten destek bekliyorum. İnşallah birlik olursak bizi kimsenin yıkacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

SİVASSPOR SÜPER LİG'İN GEDİKLİSİ BİR CAMİA

Sivasspor'un çok büyük bir camia olduğunun altını çizen İsmet Taşdemir, son dönemde şanssızlıklar yaşadığını vurguladı. Taşdemir, "Süper Lig'in gediklisi olan bir camia. Son dönemlerde bir şanssızlık yaşadı ve küme düştü. Araya girip kader birlikteliği yaptık" dedi.