Sakaryaspor keskin virajda

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
1. Lig'de evinde Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan ve 7 maçtır 3 puan yüzü görmeyen Sakaryaspor, lider Amed'le deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefleyen Tatangalar'da teknik ekip, oyuncularla özel görüşmeler yaparak motivasyonlarını artırmaya çalışıyor.