Önce yendi sonra geldi

1. Lig ekibi Boluspor, teknik direktörlük için Mustafa Dalcı ile anlaştı. Dalcı, geçen hafta Manisa FK'nın başında Boluspor'u 4-1 mağlup etmiş, maçın ardından görevinden istifa etmişti. 52 yaşındaki tecrübeli hoca, Manisa'da 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle takımı düşme hattından çıkarıp, play-off potasına yükseltmeyi başarmıştı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
