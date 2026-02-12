Dadaşlar’da hedef 8’de 8

Trendyol 1. Lig'de fırtına gibi esen Erzurumspor FK, 18. haftadan itibaren ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Ligde 7'de 7 yapan ve 2. sıraya yerleşen Dadaşlar, bu hafta sahasında sonuncu sıradaki Adana Demirspor'u da eli boş göndererek, Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor.
