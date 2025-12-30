CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul gol yağdırdı

İstanbul gol yağdırdı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor, 5-1 kazandı.

İstanbul gol yağdırdı
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor, 5-1 kazandı. Konuk ekip İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Florian Loshaj, 45+2. dakikada Emir Kaan Gültekin, 60 ile 76. dakikalarda Mustafa Sol ve 90. dakikada Fahri Ay kaydetti. Ev sahibi Adana Demirspor'un tek golünü 29. dakikada Salih Karvazlı attı. Ligde gelecek hafta İstanbulspor, Serikspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Eseneler Erokspor'u konuk edecek.
