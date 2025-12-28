CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum kayıp

Bodrum kayıp

Deplasmanda Sarıyer’e boyun eğen Bodrum FK zirve yarışında yara aldı. Maçın tek golünü 51’de Urie kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Bodrum kayıp

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sarıyer, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum FK'yi konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 kazanmayı başardı. Lacivert-beyazlıların golünü Axel Urie kaydetti. Bodrum, 18. dakikada Taulant Seferi, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

TERİM TRİBÜNDE

Zirve yarışında yara alan Bodrum FK ise 32 puanla 4. sırada konumlandı. Sarıyer ise 21 puanla 16. sırada yer aldı. Gelecek hafta Sarıyer, Iğdır FK'yi konuk edecek. Bodrum FK, Pendikspor'a konuk olacak. Fatih Terim ve Rıza Çalımbay, SMS Grup Sarıyer ile Sipay Bodrum FK arasındaki maçı tribünden izlediler.

TAKVİYE OLACAK

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Eksiklerimizin farkındaydık. Çok şükür bugün 3 puan da aldık. Duran toptan Allah korusun golü yemiş olsaydık kenarda hamle yapacak oyuncumuz yok. İnşallah birkaç takviye yapacağız" dedi.

