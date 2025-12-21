Çorum FK-Sakaryaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Çorum FK-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta heyecanı, Çorum FK ile Sakaryaspor arasında oynanacak dikkat çekici mücadeleyle devam edecek. Süper Lig hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerleyen Çorum temsilcisi, topladığı 29 puanla 5. sırada yer alırken, sahasında oynayacağı bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Sakaryaspor ise çıkışını sürdürme peşinde. Zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini almayı hedefleyen yeşil-siyahlılar, 22 puanla 12. basamakta bulunuyor. Peki, Çorum FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak Çorum FK-Sakaryaspor maçı 21 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FK-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Çorum FK-Sakaryaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

