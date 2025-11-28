Sakarya çıkış arıyor

Son üç maçında 2 yenilgi ve bir beraberlik alan Sakaryaspor, çıkış arıyor. Sezon başından bu yana bir türlü istikrarı sağlayamayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Serhat Sütlü, Ümraniye karşısında üç puan hedefliyor. Tatangalar, iç sahadaki maçını kazanıp, play-off iddiasını sürdürmek istiyor.
Son üç maçında 2 yenilgi ve bir beraberlik alan Sakaryaspor, çıkış arıyor. Sezon başından bu yana bir türlü istikrarı sağlayamayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Serhat Sütlü, Ümraniye karşısında üç puan hedefliyor. Tatangalar, iç sahadaki maçını kazanıp, play-off iddiasını sürdürmek istiyor.