Bodrum’a bileniyor

Çorum FK, yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu yönetiminde Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Isınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yapan kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı kaleli oyunlara odaklandı. T
Çorum FK, yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu yönetiminde Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Isınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yapan kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı kaleli oyunlara odaklandı. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm egzersizler sırasında futbolcularla yakından ilgilenerek takıma kısa sürede kendi oyun anlayışını yerleştirmeye çalışıyor.