Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor galibiyet hasretini 3 maça çıkardı!

Sakaryaspor, İstanbulspor deplasmanında 3-3 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Ligde 13. sırada bulunan yeşil-siyahlılar, 15. haftada sahasında Eminevim Ümraniyespor’u yenerek çıkış arayacak. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 13:53 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 13:57
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Sakaryaspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Sezona deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya temsilcisi, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 yendi.

Sipay Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1, içeride Boluspor'a 4-1 mağlup olan Sakaryaspor, dışarıda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetleri'i sahasında 2-1'lik skorla geçen yeşil-siyahlı takım, deplasmanda Atko Grup Pendikspor'a 4-1, Özbelsan Sivasspor'a ise hükmen 3-0 mağlup oldu.

TEK GALİBİYET SERİSİ

Konuk olduğu SMS Grup Sarıyerspor'u 2-1, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-0 mağlup eden Sakaryaspor, evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tek galibiyet serisini elde etti.

Sakarya temsilcisi, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ve konuk ettiği Serikspor'a 3-2'lik skorlarla yenildi.

Sakaryaspor, ligin 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 3-3 beraber kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Yeşil-siyahlı takım, ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 13. sırada bulunuyor.

Sakaryaspor, ligin 15. haftasında sahasında 16. sıradaki Eminevim Ümraniyespor'u yenerek üst sıralamaya çıkmayı hedefliyor.

