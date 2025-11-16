CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Diagne'ye talip var

Diagne’ye talip var

Trendyol 1. Lig'de gösterdiği performansla gol krallığı yarışında zirveye yerleşen Diagne Süper Lig takımlarının radarına girdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Diagne’ye talip var

NEOM'dan bedelsiz olarak Amed'e transfer olan eski Süper Lig gol kralı Mbaye Diagne, 1. Lig'de fırtına gibi esiyor. 33 yaşındaki Senegalli forvet, 12. maçında 12. golünü atarak krallık yarışında zirveye yerleşti; üstelik 2 asisti de bulunuyor. Bu etkileyici performans, Süper Lig takımlarının radarına girmesini sağladı ve ara transfer döneminde bazı kulüpler tecrübeli oyuncuya teklif sunmaya hazırlanıyor. 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gol atan Diagne, devre arasında Galatasaray'a geçmiş ve burada da 12 karşılaşmada 10 gol kaydederek toplam 30 golle gol kralı olmuştu.

