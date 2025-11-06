CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı! İşte maç programı

Son dakika spor haberi: Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak. İşte haftanın programı...

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 10:02
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı! İşte maç programı

Haftanın açılış mücadelesinde SMS Grup Sarıyer, İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. haftanın programı şöyle:

7 Kasım Cuma:

14.30 SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor (Yusuf Ziya Öniş)

17.00 Sipay Bodrum FK-İstanbulspor (Bodrum İlçe)

8 Kasım Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)

9 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)

