Kaf-Kaf’ın yıldızı

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta bu sezon yenilgisiz liderliğini sürdürerek yıllar sonra camianın şampiyonluk umutlarını yeniden yeşerten Karşıyaka’da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür’ün 1 yıl önce amatörden keşfettiği Erhan Öztürk takımın yıldızlarından oldu.
