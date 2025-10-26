Bandırmaspor 0-0 Esenler Erokspor | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki mücadele golsüz eşitlik ile sonuçlandı ve taraflar birer puana razı geldi. Bu sonucun ardından Erokspor puanını 21, Bandırmaspor ise 16 yaptı.

7 DAKİKADA 3 KIRMIZI

40. dakikada Dieumerci N'Dongala ve 41+1. dakikada Douglas Tanque'nin gördüğü kırmızı kart sonucu Bandırmaspor maça 9 kişi devam etti. Ev sahibi takımda ayrıca yardımcı teknik direktör Ersel Uzgur'un da kırmızı kart görmesi ile birlikte yedek kulübesinde takımdan sorumlu bir isim kalmadı.

1. Lig ekibi, mücadelenin hakemi Batuhan Kolak'a olan tepkilerini 1. yarı sonucunu paylaştıkları gönderiye de yansıttı.