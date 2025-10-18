CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK - Erzurumspor FK maçı canlı yayın | Manisa FK - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manisa FK - Erzurumspor FK maçı canlı yayın | Manisa FK - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta, Manisa FK - Erzurumspor FK mücadelesiyle devam ediyor. 8 puanla 16. sırada bulunan ev sahibi, milli aranın ardından düşme hattından ortalara tırmanmak için mutlak 3 puan hedefliyor. Oynadığı 9 maçtan 15 puan toplayan Erzurumspor ise zirvedeki Bodrumspor'u yakalama hedefiyle galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve detayları merak ediliyor. Peki Manisa FK - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 11:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK - Erzurumspor FK maçı canlı yayın | Manisa FK - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manisa FK - Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Manisa FK, 1. Lig'in 10. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Taner Taşkın'ın ekibi, milli aradan önce oynadığı 9 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle umduğu performansı sergileyemedi. Serkan Özbalta'nın ekibi ise zirve yarışına dahil olarak sırasını yükseltmek istiyor. Peki Manisa FK - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANİSA FK - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Erzurumspor FK maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Eyüp Özer ve Orhun Aydın Duran yapacak.

MANİSA FK - ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den transfer harekatı!
Dursun Özbek: Gelirde rekor kırdık!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
Terim'den milli yıldıza övgü!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal - Real Betis maçı detayları! Villarreal - Real Betis maçı detayları! 11:19
Özbek: Filistinli çocuklar misafirimiz olacak Özbek: Filistinli çocuklar misafirimiz olacak 11:01
Sevilla - Mallorca maçı detayları! (İspanya LaLiga) Sevilla - Mallorca maçı detayları! (İspanya LaLiga) 11:00
Konyaspor - Kocaelispor maçı detayları Konyaspor - Kocaelispor maçı detayları 10:56
RB Leipzig-Hamburg SV maçı detayları! RB Leipzig-Hamburg SV maçı detayları! 10:43
FC Köln-Augsburg maçı detayları | Köln Augsburg maçı CANLI izle! FC Köln-Augsburg maçı detayları | Köln Augsburg maçı CANLI izle! 10:28
Daha Eski
Terim'den milli yıldıza övgü! Terim'den milli yıldıza övgü! 10:26
Dursun Özbek: Avrupa'da kalıcı bir güç... Dursun Özbek: Avrupa'da kalıcı bir güç... 10:20
Heidenheim Werder Bremen maçı detayları! Heidenheim Werder Bremen maçı detayları! 10:16
Adalı'dan transfer sözleri! İrfan Can ve Rafa Silva... Adalı'dan transfer sözleri! İrfan Can ve Rafa Silva... 10:14
F.Bahçe'den transfer harekatı! F.Bahçe'den transfer harekatı! 10:10
Başakşehir - Galatasaray maçı hangi kanalda? Başakşehir - Galatasaray maçı hangi kanalda? 10:01