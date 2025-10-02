CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 12:57
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

3 EKİM CUMA:

20.00 Boluspor-Esenler Erokspor: Yiğit Arslan

20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK: Alpaslan Şen

4 EKİM CUMARTESİ:

13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor: Seyfettin Alper Yılmaz

13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Yusuf Adnan Kendirciler

16.00 Erzurumspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ömer Tolga Güldibi

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğlu

5 EKİM PAZAR:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor: İlker Yasin Avcı

19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Davut Dakul Çelik

