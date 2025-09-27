Esenler Erokspor 2-3 Alagöz Holding Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Yusuf Susuz, Güner Mumcu Taştan
Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Anıl Yaşar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton, Recep Niyaz (Dk. 78 Alper Karaman), Kanga (Dk. 81 Catakovic), Berat Luş (Dk. 78 Faye), Kayode
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Serkan Asan (Dk. 56 Rotariu), Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Dk. 62 Ali Kaan Güneren), Ahmet Engin (Dk. 55 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Fofana, Koita (Dk. 72 Mendes)
Goller: Dk. 7 Ahmet Engin, Dk. 9 Koita, Dk. 56 Fofana (Iğdır FK), Dk. 25 Kayode, Dk. 51 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Recep Niyaz, Dk. 65 Amilton, Dk. 90+2 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 18 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 45 Serkan Asan, Dk. 72 Koita, Dk. 90+2 Güray Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)