Ziraat Türkiye Kupası
Esenler Erokspor 2-3 Alagöz Holding Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor 2-3 Alagöz Holding Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 3-2 kazandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 18:28
Esenler Erokspor 2-3 Alagöz Holding Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup etti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Yusuf Susuz, Güner Mumcu Taştan

Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Anıl Yaşar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton, Recep Niyaz (Dk. 78 Alper Karaman), Kanga (Dk. 81 Catakovic), Berat Luş (Dk. 78 Faye), Kayode

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Serkan Asan (Dk. 56 Rotariu), Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Dk. 62 Ali Kaan Güneren), Ahmet Engin (Dk. 55 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Fofana, Koita (Dk. 72 Mendes)

Goller: Dk. 7 Ahmet Engin, Dk. 9 Koita, Dk. 56 Fofana (Iğdır FK), Dk. 25 Kayode, Dk. 51 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Recep Niyaz, Dk. 65 Amilton, Dk. 90+2 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 18 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 45 Serkan Asan, Dk. 72 Koita, Dk. 90+2 Güray Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
