Sakaryaspor'da kadro dışı kararı! Caner Erkin ve Burak Altıparmak...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ın kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Sakaryaspor'un yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil, kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından birisi olduğu kaydedildi.

Yeşil-siyah formanın göğsünde taşıdığı armanın, sadece bir logo değil, aynı zamanda taraftarın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olduğu vurgulanan açıklamada, Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcunun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesinin esas olduğu belirtildi.

Açıklamada, hiçbir bireysel davranışın takım bütünlüğünün ve kulüp kültürünün önüne geçemeyeceğinin altı çizilerek, "Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir. Bu minvalde kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç (Pendikspor) esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır. Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir." ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor'un tarihi boyunca nice zorlukları aşmış, milyonların sevgisini kazanmış bir camia olduğu aktarılan açıklamada, bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşun sürdürülmeye devam edileceği kaydedildi.

CANER ERKİN'DEN ÖZÜR MESAJI

Kadro dışı kalan Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaşanan durum üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Sakaryaspor camiası, dün oynadığımız Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşım ile yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumu başta kıymetli Sakaryaspor camiası olmak üzere tüm futbolseverlere belirtmek isterim. Sakaryaspor gibi köklü bir camiaya transfer olduğum günden bu yana hem saha içinde hem saha dışında elimden gelen tüm çabayı göstererek yalnızca başarıya odaklandım. Takım arkadaşım Burak Altıparmak'ın girdiği bir pozisyon sonrasında maçı kazanma hırsıyla kendisine pas vermediği için sitemkar bir şekilde tepki gösterdim. Bu söylemimin ardından şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde kafa kafaya gelerek küfür etmesi neticesi bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum. Takım kaptanı olarak böyle bir tartışmanın bu noktaya gelmesine izin vermemem ve maç içerisinde bu sebeple takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi. Bunun için en başta camiamızdan ardından tüm futbolseverlerden özür diliyorum. Sakaryaspor'un başarısı ve sezon sonunda hak ettiği yerde olması için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim."