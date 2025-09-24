Bodrum FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 7. hafta maçında Bodrum FK, evinde Van Spor FK'yı ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Berkay Erdemir düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bodrum FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK - Van Spor FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Van Spor FK maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.