Bodrum FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Bodrum FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, 7. hafta maçında Bodrum FK ile Van Spor FK karşılaşacak. Ligdeki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Bodrum FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 10:23
Bodrum FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Bodrum FK - Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 7. hafta maçında Bodrum FK, evinde Van Spor FK'yı ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Berkay Erdemir düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bodrum FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK - Van Spor FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Van Spor FK maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

