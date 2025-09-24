CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 1-4 Manisa FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Bandırmaspor 1-4 Manisa FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Bandırmaspor sahasında Manisa FK karşı karşıya geldi. Konuk ekip rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 16:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bandırmaspor 1-4 Manisa FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Manisa FK güçlü bir oyun sergileyerek Bandırmaspor karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Manisa FK puanını 8'e yükseltirken, Bandırmaspor 8 puanda kaldı.

Karşılaşmada açılışı 27. dakikada Manisa FK adına Lois Diony yaptı. 41. dakikada Youssef Benrahou kaçırdığı penaltının ardından seken topu tamamlayarak farkı ikiye çıkardı ve devreye konuk ekibin üstünlüğüyle girilmesini sağladı. Bandırmaspor ikinci yarıda 56. dakikada Atınç Nukan ile farkı bire indirdi.

Manisa FK, 67. dakikada Burak Süleyman ile farkı tekrar ikiye çıkardı. 72. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Diony skoru belirledi ve Manisa FK mücadeleden 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı.

G.Saray'dan genç stoper hamlesi!
Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor!
DİĞER
Fenerbahçe’den ayrılan yıldız ‘kral’ oldu! Bonservisi için kampanya başlatıldı...
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı!
Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Şimşek'ten açıklama Yusuf Şimşek'ten açıklama 16:20
Bucaspor'da Tolga Doğantez dönemi Bucaspor'da Tolga Doğantez dönemi 16:11
Karşıyaka'da prim dopingi Karşıyaka'da prim dopingi 16:01
Elazığspor maçta seyircisiz Elazığspor maçta seyircisiz 15:48
Malmö FF-Ludogorets maçı ne zaman? Malmö FF-Ludogorets maçı ne zaman? 15:46
Milli sporcular kışa hazırlandı Milli sporcular kışa hazırlandı 15:39
Daha Eski
Mehmet Kırık'tan spor başarısı Mehmet Kırık'tan spor başarısı 15:27
Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! 15:20
A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda! A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda! 15:18
Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 15:16
Nice-Roma maçı ne zaman? Nice-Roma maçı ne zaman? 15:08
Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! 15:04