Bandırmaspor 1-4 Manisa FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Manisa FK güçlü bir oyun sergileyerek Bandırmaspor karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Manisa FK puanını 8'e yükseltirken, Bandırmaspor 8 puanda kaldı.

Karşılaşmada açılışı 27. dakikada Manisa FK adına Lois Diony yaptı. 41. dakikada Youssef Benrahou kaçırdığı penaltının ardından seken topu tamamlayarak farkı ikiye çıkardı ve devreye konuk ekibin üstünlüğüyle girilmesini sağladı. Bandırmaspor ikinci yarıda 56. dakikada Atınç Nukan ile farkı bire indirdi.

Manisa FK, 67. dakikada Burak Süleyman ile farkı tekrar ikiye çıkardı. 72. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Diony skoru belirledi ve Manisa FK mücadeleden 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı.