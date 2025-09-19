İstanbulspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İstanbulspor, evinde kazanarak çıkış yakalamak isterken; Çorum FK ise deplasmandan üç puanla dönerek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Maç öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri, cezalı ve sakat oyuncuları ile taktik analizleri de yayıncı kuruluşlar tarafından gün içerisinde paylaşılacak. Peki, İstanbulspor-Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İSTANBULSPOR-ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor-Çorum FK maçı 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 17:00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ve Beinsports 2'de naklen yayınlayacak.