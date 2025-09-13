CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Boluspor 2-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Boluspor 2-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 18:11
Boluspor 2-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Doğancan'ın ortasında yayın sağında topu kontrol eden Hasani'nin pasında ceza sahası içinde Balbudia topu ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Cissokho kafayla arka direğe topu sektirdi, orta noktada topa sert vuran Ayberk'in şutu üstten dışarıya gitti.

74. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Diony'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

85. dakikada orta sahaya gelen topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Vedat Karakuş'un pası kısa düştü. Topu kapan Boakye defans arkasına sarkan Florent Hasani'ye pasını attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Hasani, topu filelere gönderdi. 2-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Arif Dilmeç, Murathan Çomoğlu

Boluspor: Orkun Özdemir, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba (Abdurrahman Üresin dk. 89), Devran Şenyurt, Rahman Buğra Çağıran (Onur Öztonga dk. 58), Barış Alıcı (Arda Işık dk. 52), Florent Hasani, Doğan Can Davas (Martin Boakye dk. 58), Mario Balbudia, Ibrahim Akanbi Rasheed (Mustafa Çaylı dk. 89)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz, Arda Usluoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Er

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ada İbik (Christopher Herelle dk. 64), Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Jonathan Lindseth (Burak Süleyman dk. 46), Mamadou Cissokho, Birama Toure (Yunus Yüce dk. 78), Lois Diony, Bobby Adekanye (Osman Kahraman dk. 73), Muhammed Kiprit (Kadir Kaan Yurdakul dk. 64)

Yedekler: Samet Karabatak, Fırat İnal, Umut Can Aslan, Emre Akboğa, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Mario Balbudia (dk. 32), Florent Hasani (dk. 85) (Boluspor)

Sarı kartlar: Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Cissokho (Manisa FK), Lucas Lima, Florent Hasani, Onur Öztonga (Boluspor)

