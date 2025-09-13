Boluspor 2-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
32. dakikada Doğancan'ın ortasında yayın sağında topu kontrol eden Hasani'nin pasında ceza sahası içinde Balbudia topu ağlara gönderdi. 1-0
54. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Cissokho kafayla arka direğe topu sektirdi, orta noktada topa sert vuran Ayberk'in şutu üstten dışarıya gitti.
74. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Diony'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
85. dakikada orta sahaya gelen topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Vedat Karakuş'un pası kısa düştü. Topu kapan Boakye defans arkasına sarkan Florent Hasani'ye pasını attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Hasani, topu filelere gönderdi. 2-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan, Arif Dilmeç, Murathan Çomoğlu
Boluspor: Orkun Özdemir, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba (Abdurrahman Üresin dk. 89), Devran Şenyurt, Rahman Buğra Çağıran (Onur Öztonga dk. 58), Barış Alıcı (Arda Işık dk. 52), Florent Hasani, Doğan Can Davas (Martin Boakye dk. 58), Mario Balbudia, Ibrahim Akanbi Rasheed (Mustafa Çaylı dk. 89)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz, Arda Usluoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Er
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ada İbik (Christopher Herelle dk. 64), Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Jonathan Lindseth (Burak Süleyman dk. 46), Mamadou Cissokho, Birama Toure (Yunus Yüce dk. 78), Lois Diony, Bobby Adekanye (Osman Kahraman dk. 73), Muhammed Kiprit (Kadir Kaan Yurdakul dk. 64)
Yedekler: Samet Karabatak, Fırat İnal, Umut Can Aslan, Emre Akboğa, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Mario Balbudia (dk. 32), Florent Hasani (dk. 85) (Boluspor)
Sarı kartlar: Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Cissokho (Manisa FK), Lucas Lima, Florent Hasani, Onur Öztonga (Boluspor)